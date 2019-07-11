В МЧС говорят, что чаще всего в лесном массиве теряются несовершеннолетние и пожилые люди.

В МЧС говорят, что чаще всего в лесном массиве теряются несовершеннолетние и пожилые люди.В редакцию «33Live.Ru» обратилась Татьяна Королёва из Петушинского района, которую тревожит печальная тенденция.«С каждым днём в нашей области в последнее время пропадает всё больше людей. Интернет пестрит сообщениями о потерявшихся. Причём домой не возвращаются и дети, и взрослые. С чем это связано? И как уберечь себя и своих близких от подобной беды?» - спрашивает Татьяна.Сезон пропавших?С приходом лета многие жители области потянулись в леса за ягодами и грибами. Увы, не все могут выйти из леса без посторонней помощи.По данным главного управления МЧС по Владимирской области, за 3 последних месяца спасателям сообщили о 8 потерявшихся в лесу людях, причём 6 из них - дети. К счастью, в подавляющем большинстве случаев заблудившихся в лесах удаётся найти. Но без трагического эпизода уже не обошлось.Несколько дней волонтёры владимирского отряда «Лиза Алерт» искали в лесах близ Владимира 84-летнего пенсионера, который 25 июня ушёл в лес в микрорайоне Заклязьменский и не вернулся домой. Поиски пенсионера не прекращали вплоть до 29 июня. 1 июля поисковики сообщили, что дедушку нашли погибшим.Важно подготовитьсяВ МЧС говорят, что чаще всего в лесном массиве теряются несовершеннолетние и пожилые люди. Есть несколько правил, которые надо выполнять всем любителям «тихой охоты» и активного отдыха на природе.Прежде чем отправиться в лес, нужно правильно подготовиться к походу. Даже если планируете недолгую прогулку, сделайте запас еды и обычной питьевой воды либо чая.С собой обязательно нужно захватить полностью заряженные средства мобильной связи, если есть - внешнее зарядное устройство.Сообщите родственникам, что хотите отправиться в лес, расскажите им о примерном месте или населённом пункте, находящемся поблизостиВ сухой пакет упакуйте спички или брикеты сухого спирта: вдруг потребуется развести костёр?Если у вас есть какие-либо заболевания, запаситесь медикаментами, а в случае плохого самочувствия откажитесь от лесного променада.В походе используйте компас для ориентирования на местности. Но прежде убедитесь в том, что умеете корректно определять по нему направление движения. С помощью компаса можно зафиксировать место, где вы вошли в лес, чтобы впоследствии без труда вернуться.В незнакомый лес лучше вообще не ходить. Выбирайте нагулянные тропы либо берите с собой в компанию тех, кто знаком с этой местностью. В идеале - воспользуйтесь картой либо профессиональным навигатором.Не паникуйтеЕсли вы всё же заблудились в лесу, не паникуйте. Постарайтесь выйти на так называемые линейные или профильные ориентиры - линии электропередачи, лесные просеки. Как правило, их делают шириной от 4 до 6 метров. Идите вдоль этой просеки до пересечения с другой такой же накатанной дорогой. На месте пересечения должен быть квартальный столб. Данные с него необходимо сообщить в экстренные службы - оттуда их передадут в местные лесничества, и помощь не заставит себя ждать.Обращайтесь по номерам экстренных служб - в полицию - 102, в пожарный гарнизон - 101, или на единый номер - 112. Вспомните и расскажите им, с какой стороны вы пришли в лес, как долго шли и в каком направлении. После звонка не уходите с места, иначе вас трудно будет найти!Если возникли проблемы с мобильной связью, постарайтесь выбраться на более высокую площадку, опушку или поляну.Если вы понимаете, что до наступления темноты выбраться из леса не получится, не тратьте свои силы, не блуждайте попусту, а подготовьтесь к ночлегу. «Разбить лагерь» лучше на сухих ветках. Если идёт дождь, то имеет смысл организовать ночлег под хвойными деревьями, которые хорошо удерживают капли. Для обогрева можно развести костёр - и это будет ещё один сигнал о помощи.Не ешьте незнакомые ягоды, травы и корнеплоды!Спасатели акцентируют внимание любителей «тихой охоты» и на одежде: не стоит наряжаться в популярный нынче камуфляж, ваша задача - выделяться на фоне природы, а не сливаться с ней. И стоит сто раз подумать, прежде чем брать в лес детей, ведь их постоянно нужно держать на контроле.КомментарийКуратор поискового отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области Ирина Салтыковская:«С начала года в области нашли 139 человек из 157, пропавших по разным причинам. Живыми обнаружили 123 человека, погибшими - 16 человек. Всего за первые 6 месяцев 2019 года поступило 157 заявок на поиск пропавших людей, причём только 27 человек исчезли в лесу, остальные - на территории городов. Треть всех пропавших (49 человек) несовершеннолетние подростки. В 9 случаях «Лиза Алерт» отказала в поиске, ещё 9 человек не нашли до сих пор».