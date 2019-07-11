На расчетные орбиты вышли четыре спутника, запущенные в среду с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. Они приняты на управление наземными средствами управления. Бортовые системы аппаратов функционируют нормально.

На расчетные орбиты вышли четыре спутника, запущенные в среду с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ.Как сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, запуск и выведение аппаратов на орбиты прошли в штатном режиме. Аппараты приняты на управление наземными средствами управления. Бортовые системы спутников функционируют нормально; с ними поддерживается устойчивая телеметрическая связь, сообщает ТАСС.Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году министерство планирует запустить сразу два модернизированных спутника связи "Меридиан-М". Плюс заканчивается формирование группировки "Благовест", которая также отвечает за связь. Она будет состоять из четырех аппаратов. Появление новых спутников на орбите позволит расширить зону покрытия качественной связью, которая будет работать даже в Арктике.