Знаменитый балетмейстер высказался о скандальном инциденте в эфире грузинского
телевидения. Николай Цискаридзе считает, что ведущий Георгий Габуния, позволивший себе мат в программе канала
Рустави 2, оскорбил в первую очередь себя.
Знаменитый балетмейстер высказался о скандальном инциденте в эфире грузинского
телевидения. Николай Цискаридзе считает, что ведущий Георгий Габуния, позволивший себе мат в программе канала
"Рустави 2", оскорбил в первую очередь себя.
Балетмейстер отметил, что все иногда позволяют себе
нецензурные выражения. По его словам, главное – важно понимать, когда и где их
произносить.
Николай Цискаридзе уверен, что Георгий Габуния уронил
свой собственный мундир, когда грубо высказался о президенте России Владимире
Путине. При этом он добавил, что есть общепринятые меры морали, которые
необходимо соблюдать.
Также в авторской колонке на сайте
"Sputnik Грузия" обратил внимание на то, что оскорбления кого бы то ни было и
свобода слова – это разные вещи. Он посетовал на то, что его земляк не понимает
таких простых вещей. Как писали "Дри.ру", Владимир Путин также высказался о журналисте Георгии Габунии.
Российский лидер не будет возбуждать уголовное дело в отношении оскорбившего
его телеведущего. По словам президента, для журналиста будет слишком много
чести, если он это сделает. "Пусть вещает дальше", – заявил глава
государства.
Напомним, грузинский журналист в данный момент
отстранен от эфира. Инцидент с Габунией поднял огромный общественный резонанс.
Многие, в том числе на родине, осудили журналиста. Помимо телеведущего
раскритиковали такие знаменитости как Ксения Собчак, Андрей Разин, Иосиф
Пригожин и другие представители российского шоу-бизнеса.