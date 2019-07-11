Знаменитый балетмейстер высказался о скандальном инциденте в эфире грузинского телевидения. Николай Цискаридзе считает, что ведущий Георгий Габуния, позволивший себе мат в программе канала Рустави 2, оскорбил в первую очередь себя.

Знаменитый балетмейстер высказался о скандальном инциденте в эфире грузинскоготелевидения. Николай Цискаридзе считает, что ведущий Георгий Габуния, позволивший себе мат в программе канала"Рустави 2", оскорбил в первую очередь себя.Балетмейстер отметил, что все иногда позволяют себенецензурные выражения. По его словам, главное – важно понимать, когда и где ихпроизносить.Николай Цискаридзе уверен, что Георгий Габуния уронилсвой собственный мундир, когда грубо высказался о президенте России ВладимиреПутине. При этом он добавил, что есть общепринятые меры морали, которыенеобходимо соблюдать.Также в авторской колонке на сайте"Sputnik Грузия" обратил внимание на то, что оскорбления кого бы то ни было исвобода слова – это разные вещи. Он посетовал на то, что его земляк не понимаеттаких простых вещей. Как писали "Дри.ру", Владимир Путин также высказался о журналисте Георгии Габунии.Российский лидер не будет возбуждать уголовное дело в отношении оскорбившегоего телеведущего. По словам президента, для журналиста будет слишком многочести, если он это сделает. "Пусть вещает дальше", – заявил главагосударства.Напомним, грузинский журналист в данный моментотстранен от эфира. Инцидент с Габунией поднял огромный общественный резонанс.Многие, в том числе на родине, осудили журналиста. Помимо телеведущегораскритиковали такие знаменитости как Ксения Собчак, Андрей Разин, ИосифПригожин и другие представители российского шоу-бизнеса.