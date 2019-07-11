В Госдуме появился экспертный совет анализу и совершенствованию законодательной деятельности в Крыму и Севастополе. Возглавил новую структуру член комитета нижней палаты по контролю и регламенту, первый замсекретаря севастопольского отделения Единой России Дмитрий Белик.
В Госдуме появился экспертный совет анализу и совершенствованию законодательной деятельности в Крыму и Севастополе. Возглавил новую структуру член комитета нижней палаты по контролю и регламенту, первый замсекретаря севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Белик.
Экспертный совет должен стать площадкой для диалога с
участием власти, общества и экспертов, причем как федерального, так и
регионального уровней. Дискуссии будут посвящены проблемам крымчан и
севастопольцев в связи с различиями в законодательстве России и Украины.
"С годами проблем не становится меньше, необходимо
вести систематическую работу по донастройке законодательства", – отметил
парламентарий.
Одна из таких проблем – подтверждение пенсионного
стажа жителям полуострова. Белик напомнил, что недавно Госдума в первом чтении
приняла законопроект, обязующий юрлица, перешедшие в российское правовое поле,
передать в Пенсионный фонд информацию о стаже своих сотрудников с 2014 года.
Депутат отметил, что есть компании, которые прекратили
работу, в связи с чем стоит проблема подтверждения стажа бывших работников
таких организаций. "На эти вопросы необходимо будет искать ответы
созданному сегодня экспертному совету", – сказал законодатель.
Одним из первых вопросов на повестке совета станет настройка
пенсионной системы полуострова, а также создание сельской территории в границах
Севастополя. "Основными задачами, которые будут поставлены перед экспертным
советом, являются экспертная оценка нормативного правового регулирования и
анализ правоприменения в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе", – отметила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту
Ольга Савастьянова.
За прошедшее пятилетие нижняя палата парламента многое
сделала для интеграции полуострова в правовую систему страны, отметила
парламентарий. Но вопросов требующих законодательных решений, все еще много,
подчеркнула Савастьянова.
Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы
правительству Севастополя продлить до 20 августа срок принятия предложений в
Концепцию национальной программы развития города. Это позволит в полной мере
отразить в документе мнения и проблемы людей, уверены в партии.