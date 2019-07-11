В Госдуме появился экспертный совет анализу и совершенствованию законодательной деятельности в Крыму и Севастополе. Возглавил новую структуру член комитета нижней палаты по контролю и регламенту, первый замсекретаря севастопольского отделения Единой России Дмитрий Белик.

В Госдуме появился экспертный совет анализу и совершенствованию законодательной деятельности в Крыму и Севастополе. Возглавил новую структуру член комитета нижней палаты по контролю и регламенту, первый замсекретаря севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Белик.Экспертный совет должен стать площадкой для диалога сучастием власти, общества и экспертов, причем как федерального, так ирегионального уровней. Дискуссии будут посвящены проблемам крымчан исевастопольцев в связи с различиями в законодательстве России и Украины."С годами проблем не становится меньше, необходимовести систематическую работу по донастройке законодательства", – отметилпарламентарий.Одна из таких проблем – подтверждение пенсионногостажа жителям полуострова. Белик напомнил, что недавно Госдума в первом чтенииприняла законопроект, обязующий юрлица, перешедшие в российское правовое поле,передать в Пенсионный фонд информацию о стаже своих сотрудников с 2014 года.Депутат отметил, что есть компании, которые прекратилиработу, в связи с чем стоит проблема подтверждения стажа бывших работниковтаких организаций. "На эти вопросы необходимо будет искать ответысозданному сегодня экспертному совету", – сказал законодатель.Одним из первых вопросов на повестке совета станет настройкапенсионной системы полуострова, а также создание сельской территории в границахСевастополя. "Основными задачами, которые будут поставлены перед экспертнымсоветом, являются экспертная оценка нормативного правового регулирования ианализ правоприменения в Республике Крым и городе федерального значенияСевастополе", – отметила глава комитета Госдумы по контролю и регламентуОльга Савастьянова.За прошедшее пятилетие нижняя палата парламента многоесделала для интеграции полуострова в правовую систему страны, отметилапарламентарий. Но вопросов требующих законодательных решений, все еще много,подчеркнула Савастьянова.Ранее "Дни.ру" писали, что единороссыправительству Севастополя продлить до 20 августа срок принятия предложений вКонцепцию национальной программы развития города. Это позволит в полной мереотразить в документе мнения и проблемы людей, уверены в партии.