Представитель рассказал о самочувствии поющей телеведущей. Ольга Бузова получила травму на съемках.

Представитель рассказал о самочувствии поющей телеведущей.Ольга Бузова получила травму на съемках.Пиар-директор звездыАнтон Богословский поведал, что артистка подвернула ногу и заработала растяжение,участвуя в съемках приключенческого шоу "Форт Боярд". Ольга Бузова была очень увлеченапроцессом, из-за адреналина не почувствовала боль и спокойно преодолела всеиспытания."Уже когда Ольга приехала в отель, поняла, что с ногойчто-то не то. Бузова прошла все до конца, несмотря на травму!" – подчеркнулБогословский.Директор отметил, что отлежаться дома Ольга не сможет. Узвезды плотный рабочий график. Примечательно, что попадет к врачу толькопосле съемок очередного эпизода реалити-шоу "Дом-2". Запланированные концерты отменяться не будут."Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Онахромает, нога опухла", – отметил представитель звезды в беседе с .Напомним, ведущим реанимированного шоу "ФортБоярд" стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Съемкипроходят во Франции. В шоу участвуют десять команд по пять человек в каждой. В первомвыпуске появятся: телеведущие Виктория Боня м , актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова,артист Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и другие.