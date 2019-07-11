Представитель рассказал о самочувствии поющей телеведущей.
Ольга Бузова получила травму на съемках.
Представитель рассказал о самочувствии поющей телеведущей.
Ольга Бузова получила травму на съемках.
Пиар-директор звезды
Антон Богословский поведал, что артистка подвернула ногу и заработала растяжение,
участвуя в съемках приключенческого шоу "Форт Боярд". Ольга Бузова была очень увлечена
процессом, из-за адреналина не почувствовала боль и спокойно преодолела все
испытания.
"Уже когда Ольга приехала в отель, поняла, что с ногой
что-то не то. Бузова прошла все до конца, несмотря на травму!" – подчеркнул
Богословский.
Директор отметил, что отлежаться дома Ольга не сможет. У
звезды плотный рабочий график. Примечательно, что попадет к врачу только
после съемок очередного эпизода реалити-шоу "Дом-2". Запланированные концерты отменяться не будут.
"Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она
хромает, нога опухла", – отметил представитель звезды в беседе с .
Напомним, ведущим реанимированного шоу "Форт
Боярд" стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Съемки
проходят во Франции. В шоу участвуют десять команд по пять человек в каждой. В первом
выпуске появятся: телеведущие Виктория Боня м , актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова,
артист Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и другие.