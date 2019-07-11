Глава общественной правозащитной организации Русская школа Эстонии Мстислав Русаков прокомментировал прошедшие накануне обыски.

Это политический заказ. Так глава общественной правозащитной организации "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков прокомментировал прошедшие накануне обыски.Полиция заявилась к нему домой. Изъяли все электронные носители и средства связи. Позже обыски прошли и в офисе организации, передает "Россия 24".Самого Русакова 12 июля ожидает допрос. Его подозревают в представлении неверных данных в регистр некоммерческих объединений и фондов.