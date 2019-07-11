Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки, упрощающие подачу деклараций о доходах для сельских депутатов, которые работают на непостоянной основе. Законопроект был предложен вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета Единой России Андреем Турчаком.

Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки, упрощающие подачу деклараций о доходах для сельских депутатов, которые работают на непостоянной основе. Законопроект был предложен вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.Поправки вносятся в статью 12-1 ФЗ "О противодействиикоррупции". Одобренный во втором чтении документ освобождает сельских депутатовот сбора дополнительных справок при декларировании, если за отчетный год они неделали крупных покупок, общая сумма которых превышает общий доход сельскогопарламентария и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду.Это касается недвижимости, земельных участков, транспортныхсредств, ценных бумаг или акций. В случае отсутствия сделок с такими активами,сельские парламентарии обязуются лишь сообщить об этом руководству региона вустановленном законом порядке.Большая часть депутатов на селе исполняют обязанности нанепостоянной основе. В основном это врачи, учителя, социальные работники,имеющие доход лишь на постоянном месте работы, напомнил Андрей Турчак.По его словам, собирать справки для декларации такимпарламентариям затруднительно: им нужно отпрашиваться с работы, ехать порой засотни километров в районные центры за нужными документами.Более того, для получения выписок, к примеру, по банковскимоперациям, этим людям приходится тратить личные средства."Об этой и другихпроблемах, связанных с декларационными кампаниями на местном уровне, сельскиепарламентарии неоднократно говорили на встречах с представителями "ЕдинойРоссии", – отметил Турчак.В первом чтении законопроект об упрощении подачи декларациидля сельских депутатов был принят 29 мая. Весенняя сессияГосдумы продлится до конца июля, за это время документ планируется принять окончательно, после чего он поступит в Совет Федерации и на подписьпрезиденту.Ранее "Дни.ру" , что нижняя палатаединогласно приняла предложенные Андреем Турчаком поправки в статью 40федерального закона "Об общих принципах организации местногосамоуправления в России". Инициатива предусматривает введениеальтернативных мер наказания муниципальных депутатов за недостоверные илинеполные сведения в декларациях о доходах и расходах.