Неожиданно для всех в 2018 году фигуристка Полина Цурская покинула группу российского тренера Этери Тутберидзе. Тогда она обосновала такое решение тем, что на занятиях у тренера была слишком высокая конкуренция. Но теперь спортсменка решилась рассказать об истинных причинах такого внезапного решения.

Неожиданно для всех в 2018 году фигуристка Полина Цурская покинула группу российского тренера Этери Тутберидзе. Тогда онаобосновала такое решение тем, что на занятиях у тренера была слишком высокая конкуренция. Но теперь спортсменка решилась рассказать об истинных причинах такого внезапного решения.Чемпионка поведала, что ее уходу в большей степени поспособствовали психологические травмы, которые мешали ей выступать на прежнем уровне. Она рассказала, что тренер пыталась привести ее в чувства, иногда не слишком мягко.Но из-за переходного возраста девочка резко реагировала на помощь Этери. "Я считала, что сама все знаю и умею. Возможно, я ленилась, она заставляла, мне это опять же не нравилось, я отвечала ей", – вспоминает Полина.Цурская призналась, что в то время вела себя часто дерзко. "Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти", – высказалась экс-фигуристка.Спортсменка поделилась, что все-таки поблагодарила Тутберидзе перед уходом, вручив ей букет цветов. Она долгое время не решалась придти к тренеру, боясь ее реакции."Она улыбнулась, мы хорошо поговорили. Да, я не знала, какой реакции ждать от нее. Но все прошло хорошо", – утверждает Полина.Напомним, Цурская завершила профессиональную карьеру в мае 2019 года. За свою недолгую, но яркую спортивную карьеру она успела стать победительницей юношеских Олимпийских игр и финала юниорского Гран-при. Также фигуристка трижды выигрывала финал Кубка России.