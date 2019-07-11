Пламя от пожара на территории ТЭЦ-27 перекинулось на общежитие неподалеку. Пожар в Мытищах привел к тому, что местных жителей пришлось экстренно эвакуировать.

Пламя от пожара на территории ТЭЦ-27перекинулось на общежитие неподалеку. Пожар в Мытищах привел к тому, что местныхжителей пришлось экстренно эвакуировать.Люди, эвакуированные иззагоревшегося общежития, вынуждены стоять на улице рядом с кучей своих вещей,лежащих прямо на земле. Вынести из огня им удалось далеко не все.Услышав взрывы, онипереполошились и в ужасе выбегали из здания босиком. Они рассказали, чтодалеко не сразу поняли, что происходит. "Мы бежали, в чем было, не взяли ни вещи,ничего", – поделились жители Мытищ с Telegram-каналом "LIFE SHOT".Количество пострадавших в результате пожараувеличилось до 12 человек. "Один из них вертолетом доставлен в ожоговый центрПодольска", – приводит заявление представителя Центра медицины катастроф RT. У потерпевших диагностированы ожоги первой и второйстепени.Отметим,пожар произошел на территории теплоэлектроцентрали "Северная" вдеревне Челобитьево городского округа Мытищи. Там загорелась газоваястанция высокого давления. затронул газопровод. Ему присвоен третий, повышенныйуровень сложности.В 13:15 мск на площади 800 квадратныхметров был локализован. Попредварительным данным, причиной случившегося мог стать взрыв. Движение автотранспорта по Осташковскому шоссезатруднено, в сторону области – перекрыто ГИБДД.