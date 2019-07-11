Пламя от пожара на территории ТЭЦ-27
перекинулось на общежитие неподалеку. Пожар в Мытищах привел к тому, что местных
жителей пришлось экстренно эвакуировать.
Пламя от пожара на территории ТЭЦ-27
перекинулось на общежитие неподалеку. Пожар в Мытищах привел к тому, что местных
жителей пришлось экстренно эвакуировать.
Люди, эвакуированные из
загоревшегося общежития, вынуждены стоять на улице рядом с кучей своих вещей,
лежащих прямо на земле. Вынести из огня им удалось далеко не все.
Услышав взрывы, они
переполошились и в ужасе выбегали из здания босиком. Они рассказали, что
далеко не сразу поняли, что происходит. "Мы бежали, в чем было, не взяли ни вещи,
ничего", – поделились жители Мытищ с Telegram-каналом "LIFE SHOT".
Количество пострадавших в результате пожара
увеличилось до 12 человек. "Один из них вертолетом доставлен в ожоговый центр
Подольска", – приводит заявление представителя Центра медицины катастроф RT. У потерпевших диагностированы ожоги первой и второй
степени.
Отметим,
пожар произошел на территории теплоэлектроцентрали "Северная" в
деревне Челобитьево городского округа Мытищи. Там загорелась газовая
станция высокого давления. затронул газопровод. Ему присвоен третий, повышенный
уровень сложности.
В 13:15 мск на площади 800 квадратных
метров был локализован. По
предварительным данным, причиной случившегося мог стать взрыв. Движение автотранспорта по Осташковскому шоссе
затруднено, в сторону области – перекрыто ГИБДД.