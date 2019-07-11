По подозрению в злоупотреблениях с бюджетными средствами 10 июля силами ФСБ задержан замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

По подозрению в злоупотреблениях с бюджетными средствами 10 июля силами ФСБ задержан замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, передает "Интерфакс".Ранее по нескольким адресам прошли обыски, в том числе в компаниях "Техносерв" и "Редсис".Известно, что Иванов пришел в ПФР из IT-отрасли, он занимался внедрением электронных сервисов. На программу из бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей.Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств. Следователи СКР возбудили уголовное дело.Сообщения о задержании Иванова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать не стал, отметив, что в Кремле знают о произошедшем.