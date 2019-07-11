По словам руководителя, сотрудники данного подразделения ответственно подходят к возложенным на них задачам...

Под руководством начальника УООП ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Захарова состоялось расширенное оперативное совещание по итогам работы за шесть месяцев 2019 года с руководителями подразделений, входящих в состав Управления.Андрей Захаров подвел итоги работы по линии охраны общественного порядка в первом полугодии 2019 года. По словам руководителя, сотрудники данного подразделения ответственно подходят к возложенным на них задачам, в результате за отчетный период на 3,5 % снизилось количество преступлений на улицах города.«Работа в общественных местах столицы обладает определенной спецификой. Перед подразделениями охраны общественного порядка поставлены ответственные задачи по профилактике предупреждения преступлений на территории города», - отметил Андрей Захаров.В рамках заседания присутствующие обсудили итоги деятельности подразделений охранно-конвойной службы по исполнению административного законодательства, вопросы организации деятельности нарядов патрульно-постовой службы и обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий.В завершении совещания Андрей Захаров подвел итоги работы, обозначил перед его участниками конкретные задачи и сроки их выполнения. За добросовестное выполнение служебных обязанностей ряд сотрудников были отмечены ведомственными наградами.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве