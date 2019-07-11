Анфиса Чехова призналась, что никогда не была дружила с Ларисой Гузеевой. Однако это обстоятельство не помешало звезде шоу Давай поженимся позвонить телеведущей.

Анфиса Чехова призналась, что никогда не была дружила с Ларисой Гузеевой. Однако это обстоятельство не помешало звезде шоу "Давай поженимся" позвонить телеведущей.Когда-то Анфиса Чехова вела на украинском телевидении брачное шоу – аналог российской передачи "Давай поженимся". Вскоре поползли слухи, что якобы Лариса Гузеева подвергла критике работу Анфисы Чеховой. Однако на самом деле ничего подобного не было."И Лариса позвонила, чтобы эти слухи опровергнуть. Меня это восхитило, потому что не каждый человек может беспокоиться о том, что другому какие-то слухи могут быть неприятны. Больше мы с ней никогда не общались", – цитирует Анфису Чехову .Не секрет, что Лариса Гузеева отличается крутым нравом. Актриса может одним словом поставить на место любого оппонента. То, что у нее непростой характер, не скрывает и сама артистка. Тем не менее почти 20 лет она замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Лариса подарила ему дочь Ольгу. В близком кругу рассказали, что союз Бухарова и Гузеевой сохраняется благодаря частой разлуке."На майские праздники Лариса работала – снималась в Москве, а Игорь ездил отдыхать. Потом она на свой юбилей укатила путешествовать по Европе, а он работал. Секрет их долгих отношений, скорее всего, в том, что они в острые моменты разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга, когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет", – рассказали в близком окружении Ларисы Гузеевой.Кстати, сейчас актриса путешествует по Европе в компании родных, в том числе и мужа. Однако своих близких Лариса Гузеева предпочитает лишний раз не афишировать, уважая их право на частную жизнь.