Алла Пугачева заставила переживать своих поклонников. Они заметили странность в лице Примадонны – оно будто застыло в одном выражении.

Алла Пугачева заставила переживать своих поклонников. Онизаметили странность в лице Примадонны – оно будто застыло в одном выражении.Снимки Аллы Пугачевой, отдыхающей с семьей в Юрмале,регулярно появляются на ее странице в Instagram. И это не только работыпрофессиональных фотографов, но и случайные кадры, сделанные поклонниками вовремя различных мероприятий.На днях в Юрмале Алла Пугачева посетила спектакльМосковского театра оперетты. Примадонну заметила юная поклонница, котораяпопросила народную артистку о совместной фотографии."Просто мы сидели вместе на выступлении Московскоготеатра оперетты, и Лиза попросила "незнакомого усатого дядю" (ИгоряНиколаева) сфотографировать ее с Аллой Борисовной", – подписан снимок вофициальном аккаунте певицы.Фанатам фотография не понравилась. Они принялись изучать идругие снимки, сделанные поклонниками, и пришли к выводу, что у 70-летней АллыПугачевой что-то не то с лицом. Оно будто окаменело."Лицо почти недвигается... Не улыбка, а какой-то оскал", "Фото неудачное! Алла нанем выглядит старше", – отметили комментаторы.Другие пошли еще дальше и принялись критиковатьвнешность Примадонны. "Ей бы еще ступу и помело и а-ля Баба Яга","Ну хочет бабуля выглядеть моложе, ну и пусть фотошопит, колется, режется..." – пишутпод снимком Аллы Пугачевой злопыхатели.И все же большинство фолловеров не согласились с критиками. Ониутверждают, что Алла Пугачева выглядит стильно и молодо. А для своего возраста– и просто шикарно.