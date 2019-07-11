Алла Пугачева заставила переживать своих поклонников. Они
заметили странность в лице Примадонны – оно будто застыло в одном выражении.
Алла Пугачева заставила переживать своих поклонников. Они
заметили странность в лице Примадонны – оно будто застыло в одном выражении.
Снимки Аллы Пугачевой, отдыхающей с семьей в Юрмале,
регулярно появляются на ее странице в Instagram. И это не только работы
профессиональных фотографов, но и случайные кадры, сделанные поклонниками во
время различных мероприятий.
На днях в Юрмале Алла Пугачева посетила спектакль
Московского театра оперетты. Примадонну заметила юная поклонница, которая
попросила народную артистку о совместной фотографии.
"Просто мы сидели вместе на выступлении Московского
театра оперетты, и Лиза попросила "незнакомого усатого дядю" (Игоря
Николаева) сфотографировать ее с Аллой Борисовной", – подписан снимок в
официальном аккаунте певицы.
Фанатам фотография не понравилась. Они принялись изучать и
другие снимки, сделанные поклонниками, и пришли к выводу, что у 70-летней Аллы
Пугачевой что-то не то с лицом. Оно будто окаменело.
"Лицо почти не
двигается... Не улыбка, а какой-то оскал", "Фото неудачное! Алла на
нем выглядит старше", – отметили комментаторы.
Другие пошли еще дальше и принялись критиковать
внешность Примадонны. "Ей бы еще ступу и помело и а-ля Баба Яга",
"Ну хочет бабуля выглядеть моложе, ну и пусть фотошопит, колется, режется..." – пишут
под снимком Аллы Пугачевой злопыхатели.
И все же большинство фолловеров не согласились с критиками. Они
утверждают, что Алла Пугачева выглядит стильно и молодо. А для своего возраста
– и просто шикарно.