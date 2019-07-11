Комплекс принимаемых мер и помощь федерального бюджета позволяют поэтапно сокращать государственный долг

Комплекс принимаемых мер и помощь федерального бюджета позволяют поэтапно сокращать государственный долгПередача Федеральному казначейству отдельных полномочий исполнения бюджета Костромской области позволила региону сэкономить на финансистах и повысить оперативность проведения финансовых операций. Об успешном опыте сотрудничества изданию «АиФ» рассказал первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев.Костромская область перешла на казначейское сопровождение с ноября 2017 года. Это было одним из условий получения регионом федерального бюджетного кредита в 12 млрд рублей для замещения коммерческих заимствований. Экономический эффект уже за первый год составил 1 млрд рублей. Средства регион направил на социальную сферу.Алексей Афанасьев отметил, что сотрудничество с Федеральным казначейством способствует повышению бюджетной дисциплины. Соглашение не устанавливает дополнительных ограничений при исполнении областного бюджета. С переходом на такую модель сотрудничества уменьшилось число госслужащих, которые занимались сопровождением финансовых документов, что стало в целом экономически выгодно для регионального бюджета.«Уже абсолютно точно можно сказать, что передача Федеральному казначейству отдельных полномочий по исполнению бюджета Костромской области для региона выгодна. Это исключительно техническая процедура, которая позволяет контролировать прохождение документов. При этом регион самостоятельно проводит бюджетную политику, никакого «внешнего управления», как писали некоторые СМИ, нет. За полтора года, которые мы совместно работаем, не возникло каких-либо разногласий или спорных расходов. Бюджет, по-прежнему, принимается областной Думой. Организатор исполнения, по-прежнему, департамент финансов», - подчеркнул первый заместитель губернатора.Механизмы казначейского сопровождения позволяют повысить прозрачность бюджетных операций.Как отметил первый заместитель главы региона Алексей Афанасьев, по поручению губернатора Сергея Ситникова администрация области реализовала комплекс мер по сокращению государственного долга. За 2018 год госдолг сокращен на 1,5 млрд рублей. За 6 месяцев 2019 года госдолг сокращен ещё на 1 млрд 100 млн рублей. На 1 июля он составил 107,4% к собственным доходам бюджета. Основная задача, которая стоит перед администрацией региона, – к концу года сократить государственный долг до 98%.Добиться сокращения суммы государственного долга удалось благодаря росту собственных доходов бюджета, сообщил собеседник. По оперативным данным, только за шесть месяцев 2019 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 9 млрд 920 млн рублей, что на 10,3% или на 922 млн рублей больше к аналогичному периоду прошлого года.Рост поступлений отмечен по налогу на прибыль организаций (+ 6,7%), НДФЛ (+11,3%), акцизам (+26,7%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+12,2%), плате за использование лесов (+12,5%).Этому способствовал рост промышленного производства. За 4 месяца 2019 года, по данным Костромастата, он составил 12,1% (по России 2,8%). Увеличение производства отмечается в электроэнергетике (на 46,6%), а также по основным видам обрабатывающих производств: производство машин и оборудования (рост в 1,9 раза), текстильных изделий (на 33,6%), готовых металлических изделий (на 12,9%), электрического оборудования (на 7,6%), автотранспортных средств (на 6,8%), деревообработка (на 4,5%).«Комплекс принимаемых мер и помощь федерального бюджета позволяют поэтапно сокращать государственный долг. По итогам 2018 года госдолг региона сокращен более чем на 1,5 млрд рублей. Долговая нагрузка на областной бюджет в конце 2018 года составила 115,2% против 135% на конец 2017 года. Всего за 6 лет собственные доходы консолидированного бюджета Костромской области выросли в 1,5 раза», - добавил первый заместитель губернатора.По словам Алексея Афанасьева, администрация региона уделяет особое внимание финансовой поддержке муниципалитетов. «В более выгодном положении по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет находятся городские округа, где численность населения больше, - это города Буй, Кострома и Волгореченск. Сегодня эти муниципалитеты не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Есть муниципалитеты, где обеспеченность собственными доходами составляет чуть более 20%. Собственные доходы, которые они получают, не позволяют исполнять все возложенные на них полномочия. Можно сказать, они полностью зависят от поддержки области. Процент участия областного бюджета в структуре местных бюджетов колеблется от 5% до 75%», - прокомментировал первый замгубернатора.Из регионального бюджета муниципалитеты получают дотации на выравнивание, на сбалансированность, а также субвенции по 16 направлениям и субсидии на софинансирование расходных обязательств по 37 направлениям, в том числе, на выполнение национальных и региональных проектов.Всего в 2018 году объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составил около 10,4 млрд рублей, что на 20,8% больше, чем в 2017 году.