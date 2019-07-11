Приемный сын артистки и Брэда Питта устал от постоянных ссор родителей. Мэддокс решил судиться с Анджелиной Джоли и отцом.

Приемный сын артистки и Брэда Питта устал отпостоянных ссор родителей. Мэддокс решил судиться с АнджелинойДжоли и отцом.Новостью поделилась одна из подруг голливудскойактрисы. По ее словам, АнджелинаДжоли в шоке от того, что ей выдал на днях старший сын. Для нее это настоящий удар вспину.Мэддокс заявил, что ему ужасно надоелирегулярные перебранки разведенных родителей, сообщает . Из-за скандаловони, даже официально оформив развод, пока так и не смогли окончательно договоритьсяоб опеке над младшими детьми: Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.Молодой человек,которому через месяц исполнится 18 лет, решил, что пора прекратить ссоры ивзять всю ответственность за младших членов семьи на себя. Сын Анджелины Джоли намеренпобороться за право самому стать опекуном пятерых братьев и сестер. И он неостановится даже перед тем, чтобы добиться этого через суд.Отметим, чторяд иностранных СМИ опровергает информацию об этом. Хотя, теоретически, Мэддоксимеет право на опекунство. Но сын еще слишком молод и не имеет самостоятельногоисточника дохода, поэтому можно предположить, что суд вряд ли пойдет емунавстречу.Как писали "Дни.ру",категорически против того, чтобы Брэд Питт стал полноправнымопекуном. Так что пока бывшие супруги продолжают скандалить.