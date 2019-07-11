Совет директоров хоккейного клуба СКА принял решение произвести изменения в тренерском штабе команды. Главным тренером питерцев утвержден Алексей Кудашов. Бывший наставник армейцев Илья Воробьев покинул клуб.

Совет директоров хоккейного клуба СКА принял решение произвести изменения в тренерском штабе команды. Главным тренером питерцев утвержден Алексей Кудашов. Бывший наставник армейцев Илья Воробьев покинул клуб."Илья Воробьев, который в прошлом сезоне работал на должности главного тренера, покидает СКА. Главным тренером в сезоне-2019/20 станет Алексей Кудашов, который ранее отвечал за атакующие действия игроков", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте СКА.Напомним, что ранее Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера сборной России.