Певица рассказала о борьбе с недугом. Лайма Вайкуле опровергла домыслы обывателей о своем диагнозе.

Певица рассказала о борьбес недугом. Лайма Вайкуле опровергла домыслы обывателей о своем диагнозе.Поклонники знают, чтоартистка победила с онкологическое заболевание. Говорили, что у Лаймы Вайкуле в прошлом диагностировали рак молочной железы в последней стадии.Между тем в свежем интервьюзнаменитость опровергла домыслы фанатов. Звезда заявила, что рака груди у неене было. О том, какой орган поразил недуг, Вайкуле говорить отказалась. Лаймахочет сохранить эту информацию в тайне."Могу сказать определенно:это не был рак груди. Какой – неважно, я не люблю переходить на анатомию моеготела. Терпеть этого не могу, это вульгарно" – сказала Вайкуле в эфире YouTube-шоу"А поговорить?".Вылечили звезду в Америке. Именнов США у звезды нашли новообразование. Артистка уверена, что туда ее привеласама судьба.Каждый год знаменитостьпроходит полное обследование. Сейчас здорова. Звезда призналась,что недуг изменил ее. Она перестала желать славы и обратилась к религии."К религии я обратиласьтоже только в это время, до этого я не знала, с чем это едят. Пока меня неспросила моя подружка, какую книжку принести мне в больницу. Я сказала: "Библию".Даже не знала, что я это скажу. Единственное, что утешало – это только библияправославная. Это такое успокоение", – рассказала .