Певица рассказала о борьбе
с недугом. Лайма Вайкуле опровергла домыслы обывателей о своем диагнозе.
Певица рассказала о борьбе
с недугом. Лайма Вайкуле опровергла домыслы обывателей о своем диагнозе.
Поклонники знают, что
артистка победила с онкологическое заболевание. Говорили, что у Лаймы Вайкуле в прошлом диагностировали рак молочной железы в последней стадии.
Между тем в свежем интервью
знаменитость опровергла домыслы фанатов. Звезда заявила, что рака груди у нее
не было. О том, какой орган поразил недуг, Вайкуле говорить отказалась. Лайма
хочет сохранить эту информацию в тайне.
"Могу сказать определенно:
это не был рак груди. Какой – неважно, я не люблю переходить на анатомию моего
тела. Терпеть этого не могу, это вульгарно" – сказала Вайкуле в эфире YouTube-шоу
"А поговорить?".
Вылечили звезду в Америке. Именно
в США у звезды нашли новообразование. Артистка уверена, что туда ее привела
сама судьба.
Каждый год знаменитость
проходит полное обследование. Сейчас здорова. Звезда призналась,
что недуг изменил ее. Она перестала желать славы и обратилась к религии.
"К религии я обратилась
тоже только в это время, до этого я не знала, с чем это едят. Пока меня не
спросила моя подружка, какую книжку принести мне в больницу. Я сказала: "Библию".
Даже не знала, что я это скажу. Единственное, что утешало – это только библия
православная. Это такое успокоение", – рассказала .