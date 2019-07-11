Бессменная столица праздника вечных семейных ценностей (любви, семьи и верности) Муром - родина благоверных святых Петра и Февронии.

Бессменная столица праздника вечных семейных ценностей (любви, семьи и верности) Муром - родина благоверных святых Петра и Февронии.В этом году День семьи, любви и верности отмечали 6 июля. Это, наверное, единственный пример, когда светская часть праздника и православные мероприятия мирно уживаются, двигаясь в одном направлении.По некоторым данным, в этот праздничный день Муром по количеству людей прирастает почти вдвое. Около70 тысяч гостей посещают в этот день город на Оке.Будем жениться?Поскольку праздник семейный, особая тема этого года - свадебная. Под площадку «Свадьбы народов мира» отдали целый квартал. Тут и интерактивные фотозоны, и выставки ростовых кукол, танцы, песни, сценки на тему свадеб. Можно было воочию увидеть, какие они, свадьбы по- японски, гречески, татарски, грузински, цыгански, корякски, папуасски... Какими бы народы ни были, но свадьба - венец любви, это всегда трогательно, красиво, ярко и своеобразно. Примерить фату и букет невесты могли все желающие. Иногда ими были дамы совсем «не свадебного» возраста. Хотя поговорка про любовь и возраст всем известна. А тут - фотографируйся на здоровье. Целующихся и обнимающихся пар разного возраста на фоне свадебных тортов, сердец и арок было много. На то он и праздник - Любви. Теперь популярна выездная регистрация брака, и желающие могли сделать это на глазах у всех присутствующих.Ложа - из сенаМуром - один из 5 древнейших городов России. В этом году он отмечает 1147 лет. На площадке «Княжеская свадьба» представили картины быта разных эпох истории города. Декоративный ансамбль «Княжий терем», ансамбль «Владимирские рожечники», ребята из клуба исторической реконструкции «Вареж»: каждый со своей стороны показали, какими были Русь и Муром много веков назад. Сделать «выстрел» из лука, примерить кольчугу или сразится булавами - это, как окунуться в другое время, о котором мы знаем немного.Сразу несколько фольклорных коллективов - «Мурома», «Хромка», Казацкой песни, а также духовой оркестр, ансамбль волынщиков из Москвы, группа «Кристалл» из Иванова, коллектив, исполняющий музыку американских индейцев, другие коллективы разных музыкальных направлений. Зрители с удовольствием подтанцовывали, подпевали и подбадривали всех хорошим настроением. Импровизированные сцены не пустовали, но и зрительный зал был не только со стоячими местами. Устроители праздника соорудили амфитеатр в несколько рядов из... спрессованного сена. Такое точно мало где встретишь.Интересного и необычного было так много, что по одному и тому же месту можно было ходить много раз - и не надоедало.За любовь и верностьДК им. 1100-летия Мурома - центральная площадка выступлений. Здесь проходило чествование семейных пар - «Ладья семейного счастья». Главные герои этого торжества - лучшие семейные пары мурома, прожившие в браке более 20 лет. Губернатор области В.В. Сипягин, генеральный директор фонда социально-культурных инициатив Д.В. Соловьёв, глава Мурома Е.Е. Рычков и архиепископ Муромский и Вязниковский Нил поздравили и наградили медалью «За любовь и верность» семьи Галкиных, Алясовых, Большаковых, Зварцевых, Игнатьевых, Козловых, Комаровых, Морозовых, Началовых, Новышевых, Павловых, Соколовых. Это только часть награждаемых семей, чей труд и самопожертвование стали примером. Всего к награде были представлены 60 супружеских пар из нашей области. Церемония их награждения прошла отдельно. Семейные пары Кудряшовых и Лебедевых наградили от Министерства здравоохранения. В каждой семье свои законы и свои секреты супружеского долголетия. Юрий Викторович и Галина Александровна Козловы вместе четверть века. Поинтересовалась, что скрепляет семью все эти годы? Взаимоуважение, умение уступать, душевный труд? - «Разумеется - да, - соглашается глава семьи. - А ещё ... чувство юмора. С ним и трудности легче, и проблемы мельче».С этим трудно не согласиться, хотя рецепт семейного счастья у каждого свой.Традиционно в День семьи, любви и верности награждают и многодетные семьи. Кстати, количество семей с тремя и больше детьми в Муроме в последнее время увеличилось.