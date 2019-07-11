Пожар на ТЭЦ-27 локализован. Энергетики утверждают, что веерного отключения электроэнергии не произойдет.

По информации радиостанции "Говорит Москва", со ссылкой на МЧС, пожар на ТЭЦ-27 локализован.В свою очередь, энергетики утверждают, что веерного отключения электроэнергии — блэкаута — не произойдет. "Москва находится в энергетическом кольце. Если даже какой-то из генераторов вылетает, всегда можно заместить энергией, вырабатываемой не только станциями “Мосэнерго”, но и близлежащими станциями по линиям энергопередач. На энергоснабжение города это не повлияет", — рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.