На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена слушать государственные гимны сидя, поскольку ранее ее сильно трясло во время этой части встреч с коллегами. Во время пресс-конференции политик сделала важное заявление о своем здоровье.

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена слушать государственные гимны сидя, поскольку ранее ее сильно трясло во время этой части встреч с коллегами. Во время пресс-конференции политик сделала важное заявление о своем здоровье.Немецкая пресса обратила внимание на то, что каждый раз, когда Ангеле Меркель приходится долго стоять, у нее начинается приступ неконтролируемой дрожи. Чаще всего широкая общественность становится свидетелем подобного во время встреч главы немецкого правительства с коллегами.Как стало известно таблоиду Bild, чтобы не провоцировать новых кривотолков канцлер Германии предложила изменить протокол встречи с премьер-министром Дании. В результате и Метте Фредериксен, и Ангела Меркель слушали гимны двух стран сидя на белых стульях.Во время их совместной пресс-конференции глава немецкого правительства сделала важное заявление. "Могу сказать по теме здоровья следующее. Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью", – цитирует РИА Новости Ангелу Меркель."Во-вторых, можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем", – добавила она. Тогда журналисты поинтересовались у политика ее чувствами в связи с преддверием 65-летия.Ангела Меркель философски заметила, что приближение дня рождения является для нее свидетельством того, что люди стареют. "Это означает, что моложе люди не становятся, но, возможно, более опытными, все имеет свои хорошие стороны", – подчеркнула канцлер Германии.Напомним, впервые широкая общественность стала свидетелем приступа в июне во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда политик объяснила свою дрожь обезвоживанием. Всего через несколько дней ситуация во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, однако тогда глава немецкого правительства от предложенного стакана воды отказалась. 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне опять начало трясти.