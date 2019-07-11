67-летний артист поражает
отличной физической формой. Олег Газманов ведет здоровый образ жизни и активно
занимается в тренажерном зале. Однако было время, когда он практиковал совсем
уж неспортивное поведение.
67-летний артист поражает
отличной физической формой. Олег Газманов ведет здоровый образ жизни и активно
занимается в тренажерном зале. Однако было время, когда он практиковал совсем
уж неспортивное поведение.
Певец признался, что много
лет назад, еще в юности, он часто выпивал. Олег Газманов пытался с помощью
алкоголя преодолеть страх сцены.
В то время артист выступал
в одном из калининградских ресторанов и за вечер выпивал приличное количество
коньяка, ведь ему надо было спеть 30 композиций. Со временем, певцу удалось
взять себя в руки.
"Я это преодолел, но мне
было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести
мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал это в себе, и
мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться и быть спокойным", – сказал Олег
Газманов в очередном выпуске шоу Насти Ивлеевой на YouTube.
Отметим, что артист
уже много лет счастливо женат. Вместе с супругой Мариной знаменитость воспитала двоих
детей. не стал отрицать, что в его доме бывают конфликты, однако
причины размолвок он разглашать не захотел. Знаменитость призналась, что обладает
рядом привычек, которые очень раздражают его избранницу.
"Значит так, мерзкие
привычки... Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже не
поднимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда ем
борщ, чавкаю. Моей любимой неприятно", – рассказал .