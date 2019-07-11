67-летний артист поражает отличной физической формой. Олег Газманов ведет здоровый образ жизни и активно занимается в тренажерном зале. Однако было время, когда он практиковал совсем уж неспортивное поведение.

67-летний артист поражаетотличной физической формой. Олег Газманов ведет здоровый образ жизни и активнозанимается в тренажерном зале. Однако было время, когда он практиковал совсемуж неспортивное поведение.Певец признался, что многолет назад, еще в юности, он часто выпивал. Олег Газманов пытался с помощьюалкоголя преодолеть страх сцены.В то время артист выступалв одном из калининградских ресторанов и за вечер выпивал приличное количествоконьяка, ведь ему надо было спеть 30 композиций. Со временем, певцу удалосьвзять себя в руки."Я это преодолел, но мнебыло очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевестимандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал это в себе, имне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться и быть спокойным", – сказал ОлегГазманов в очередном выпуске шоу Насти Ивлеевой на YouTube.Отметим, что артистуже много лет счастливо женат. Вместе с супругой Мариной знаменитость воспитала двоихдетей. не стал отрицать, что в его доме бывают конфликты, однакопричины размолвок он разглашать не захотел. Знаменитость призналась, что обладаетрядом привычек, которые очень раздражают его избранницу."Значит так, мерзкиепривычки... Первое: снимаю штаны вместе с носками. Потом штаны даже неподнимаю, поэтому люблю джинсы и брюки, которые не мнутся. Второе: когда емборщ, чавкаю. Моей любимой неприятно", – рассказал .