Полина Гагарина опубликовала откровенный пост. Популярная исполнительница высказалась о тех процедурах, к каким прибегают женщины, чтобы сохранить молодость.

Полина Гагарина опубликовала откровенный пост. Популярная исполнительница высказалась о тех процедурах, к каким прибегают женщины, чтобы сохранить молодость.Полина Гагарина недавно побывала в Париже. Город любви заставил ее хорошенько задуматься о... женском возрасте и о том, как к нему относятся мужчины. Певица отметила огромную разницу между восприятием россиян и европейцев."У нас девушки после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и другим более радикальным процедурам и меняясь при этом до неузнаваемости. Филеры, ботокс и другие препараты оставляют непоправимый след на их лицах, вызывают зависимость, а потом опять новые комплексы", – высказалась Полина Гагарина.Певица убеждена, что причина в мужчинах, которые "помешаны и одержимы молодой красотой". "Они критикуют или не замечают красоту других возрастов", – считает артистка. А вот в Париже, по словам Полины, ситуация диаметрально иная. "В 35 женщины только-только входят в возраст расцвета, в 40-45 рожают детей, продолжают работать и живут полноценной молодой жизнью", – сообщила певица."На них заглядываются мужчины и провожают их восторженными взглядами и комплиментами! Ни у одной из них нет накачанных губ, замороженного лица и отекших от филеров щек, они довольны собой, своей жизнью и уверены в себе! Они знают, что у них все впереди", – рассказала исполнительница.Полина Гагарина сделала печальный вывод о россиянах. "Мне очень обидно, что в нашей стране есть стереотип возраста. И мы живем с ощущением того, что это нормально. Старение неизбежно, таблетку молодости не изобрели и очень хочется, чтобы люди адекватно и гармонично принимали себя. Чтобы наши мужчины научились видеть нашу красоту в любом возрасте, а мы научились по-настоящему любить и ценить себя, быть уверенными в себе, научились ухаживать за собой в первую очередь изнутри!" – призвала подписчиков Полина Гагарина.