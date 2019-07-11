Звезда показала новые снимки. Тина Канделаки отказалась от ретуши.

Звезда показала новые снимки. Тина Канделаки отказалась отретуши.В личном Instagram теледива опубликовала несколько фото.Звезда рекламировала бренд собственной косметики, которая, по ее словам, состоитиз натуральных ингредиентов."В ходе очередной съемки для нашей новой коллекции ядоговорилась с фотографом, что он не будет ретушировать по итогу мои морщины наснимках. Я так решила: хочу, чтобы вы видели меня настоящей: такой, какую вывидите меня в Stories, на улице или в объективе телевизионной камеры", -написала Тина Канделаки.Звезда добавила, что морщины олицетворяют пройденный еюпуть. "Они есть, как есть и ошибки, без которых не обходится никто, и победы,которые приходят к каждому из нас", – заявила теледива.Отметим, что поклонники внимательно рассмотрели снимки . Интернет-обыватели очень старались разглядеть морщины на лице звезды,однако никаких признаков старения кожи они не обнаружили. В итоге одна изподписчиц отметила, что знаменитость нагло солгала, приписав себе недостатки, которых на самом деле нет."Хороший маркетинговый ход. Но где все-таки морщины?😉(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Тина, вы идеальны 😍😍😍 Вы мой вдохновитель 🙏", "Заинтриговали..., дажеприблизив и увеличив морщин не найти . А, понятно , иногда хочется немноголести ! 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Морщины то где?!😄", "Не вижу морщины ни на фото, ни в сторис", -писали поклонники .