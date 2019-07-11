Звезда показала новые снимки. Тина Канделаки отказалась от
ретуши.
Звезда показала новые снимки. Тина Канделаки отказалась от
ретуши.
В личном Instagram теледива опубликовала несколько фото.
Звезда рекламировала бренд собственной косметики, которая, по ее словам, состоит
из натуральных ингредиентов.
"В ходе очередной съемки для нашей новой коллекции я
договорилась с фотографом, что он не будет ретушировать по итогу мои морщины на
снимках. Я так решила: хочу, чтобы вы видели меня настоящей: такой, какую вы
видите меня в Stories, на улице или в объективе телевизионной камеры", -
написала Тина Канделаки.
Звезда добавила, что морщины олицетворяют пройденный ею
путь. "Они есть, как есть и ошибки, без которых не обходится никто, и победы,
которые приходят к каждому из нас", – заявила теледива.
Отметим, что поклонники внимательно рассмотрели снимки . Интернет-обыватели очень старались разглядеть морщины на лице звезды,
однако никаких признаков старения кожи они не обнаружили. В итоге одна из
подписчиц отметила, что знаменитость нагло солгала, приписав себе недостатки, которых на самом деле нет.
"Хороший маркетинговый ход. Но где все-таки морщины?😉
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Тина, вы идеальны 😍😍😍 Вы мой вдохновитель 🙏", "Заинтриговали..., даже
приблизив и увеличив морщин не найти . А, понятно , иногда хочется немного
лести ! 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👍🏻👍🏻", "Морщины то где?!😄", "Не вижу морщины ни на фото, ни в сторис", -
писали поклонники .