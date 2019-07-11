Президент Украины Владимир Зеленский выступил с кровожадной с точки зрения предыдущих властей инициативой о проведении люстраций среди высшего руководства страны. В России с юмором отнеслись к этой идее.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с "кровожадной" с точки зрения предыдущих властей инициативой о проведении люстраций среди высшего руководства страны. В России с юмором отнеслись к этой идее.Владимир Зеленский выпустил видеообращение к украинцам, в котором рассказал о своей идее расширить нормы закона "Об очищении власти" таким образом, чтобы под люстрации попали попали высшие должностные лица Украины и после 2014 года. Также он предложил расширить и число должностей, которым будет грозить подобная мера.Говоря о том, что делать со всеми политиками и чиновниками, которые не оправдают надежды новых властей, президент Украины предложил обменять их всех на украинских пленных или отправить на передовую в бракованных бронежилетах, которые они закупали для фронта. В любом случае, подчеркнул он, этих людей необходимо навсегда лишить возможности управлять страной.В России к эмоциональному выступлению Владимира Зеленского отнеслись с юмором. Насколько бы ни была хороша идея очищения власти от чем-либо скомпрометировавших себя людей, воспринимать ее всерьез в украинских условиях не представляется возможным. Как отмечали эксперты, первая волна люстраций была использована для расправ над оппонентами и запугивания оппозиции. Ждать, что ситуация изменится, не приходится.О том, что гонения на своих предшественников являются частью политической традиции на Украине на своем канале в Telegram заметила ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева. "Мы этого ждали, Владимир.Каждый новый президент Украины желает люстрировать предыдущего. Так и живут", – написала она, добавив в конце сообщения улыбающийся смайлик.Писатель Дмитрий Петровский также в Telergram заметил, что инициатива Владимира Зеленского о люстрации высших должностных лиц времен президентства Петра Порошенко не только анти-демократичный, но и и предельно идиотский ход. Пользователи Сети в свою очередь усомнились, что очередные люстрации но уже под эгидой Владимира Зеленского, смогут хоть как-то изменить ситуацию.