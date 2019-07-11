В спектаклях Летних балетных сезонов на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) примут участие солисты парижской Grand Opéra. Молодые и талантливые танцовщики Элоиз Бурдон и Жереми-Лу Кер исполнят главные партии в балетах Жизель 21 июля и Лебединое озеро 23 июля.

В спектаклях "Летних балетных сезонов" на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) примут участие солисты парижской Grand Opéra. Молодые и талантливые танцовщики Элоиз Бурдон и Жереми-Лу Кер исполнят главные партии в балетах "Жизель" 21 июля и "Лебединое озеро" 23 июля.В 2016 году они уже танцевали главные партии на "Летних балетных сезонах" в балетах "Дон Кихот" и "Щелкунчик". В 2017 году Жереми-Лу Кер исполнил роль шекспировского героя в спектакле "Ромео и Джульетта"."Я с большим уважением отношусь к российской публике и восхищаюсь российскими танцовщиками, с которыми мне довелось работать. Великие балетные постановки требуют колоссальной физической работы и перфекционизма. В классическом танце свобода самовыражения заключается в работе над своим внутренним миром. Она занимает много времени и заставляет постоянно думать. Это очень трудно, но так упоительно", — рассказывает Элоиз Бурдон."Для меня большая радость и честь танцевать для российской публики. Она по-хорошему ненасытна, любит балет и требует от тебя полного включения, полной отдачи. Конечно, выступать перед таким искушенным зрителем — очень ответственно", — в свою очередь отметил Жереми-Лу Кер.Стартовавшие 1 июля на сцене РАМТа "Летние балетные сезоны" — уникальный балетный марафон, благодаря которому московские зрители могут увидеть жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.В этом году в репертуаре 10 известных классических балетов: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка", "Эсмеральда" и "Белоснежка и семь гномов".