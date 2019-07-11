Муниципальные районы Забайкальского края, на территории которых расположены места компактного проживания коренных малочисленных народов, получат субсидию на развитие. Власти края выделили порядка двух миллионов рублей на поддержку экономического и социального развития этой группы населения. Средства будут распределены пропорционально численности населения.

Муниципальные районы Забайкальского края, на территории которых расположены места компактного проживания коренных малочисленных народов, получат субсидию на развитие. Власти края выделили порядка двух миллионов рублей на поддержку экономического и социального развития этой группы населения. Средства будут распределены пропорционально численности населения.Как уточняет ГТРК "Чита", в этом году Каларский район получит 737 тысяч рублей, Тунгокоченский - 628 тысяч рублей, Тунгиро-Олёкминскому району выделено 467 тысяч. Таким образом, в Каларском районе на выделенные деньги запланированы проведение форума общин, издание книги "Легенды и сказки забайкальского Севера", а также улучшение материально-технической базы центра эвенкийской культуры. В Тунгокоченском районе финансовую помощь направят на обновление этнографического социокультурного центра.Кроме этого, средства будут направлены на покупку спасательных жилетов для перевозки детей из отдаленных сел Тунгиро-Олёкминского района. Не обойдут внимание и проведение фестивалей, праздников и конференций на этих территориях.