Жители Санкт-Петербурга 8 сентября смогут проголосовать за губернатора там, где им удобно. Получать открепительное удостоверение больше не нужно, всё можно сделать на портале госуслуг или в МФЦ.

Жители Санкт-Петербурга 8 сентября смогут проголосовать за губернатора там, где им удобно. Получать открепительное удостоверение больше не нужно, всё можно сделать на портале госуслуг или в МФЦ.Избирательные участки откроются не только в Северной столице, но и за ее пределами. Например, в крупных садоводствах Ленинградской области и в соседней Псковской, сообщает телеканал "Россия 24"."Будет образовано порядка 72 избирательных участков, — говорит Виктор Миненко, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. — С учетом того, что в это время на территории садоводств будут находиться 200 тысяч избирателей, которые зарегистрированы и прописаны в нашем городе".Во время конференции в пресс-центре ТАСС эксперты заявили, что не выявили явных нарушений в ходе подготовки."Мы убедились, что здесь идет подготовка планово, уверенно, организованно, и все будет по нынешним законам", — заявил профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени.Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод заверил, что общественники будут и дальше следить за прозрачностью выборного процесса.Собрать нужное число подписей и продолжить губернаторскую гонку сумели лишь четыре кандидата — самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").