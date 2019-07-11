Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить беспокойных украинцев. В местных СМИ началась очередная информационная атака на Крымский мост: якобы переправа не помогла увеличить количество туристов на полуострове. В Сети обратили внимание на очередной украинский фейк и дали отпор провокаторам.
Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить беспокойных украинцев. В местных СМИ началась очередная информационная атака на Крымский мост: якобы переправа не помогла увеличить количество туристов на полуострове. В Сети обратили внимание на очередной украинский фейк и дали отпор провокаторам.
Украинцы напомнили, что Крыму обещали увеличение
туристического потока и снижение цен после открытия переправы через Керченский
пролив. "Однако Крымский мост почему-то не помог", – пишет издание
replyua.net.
По словам журналистов, в разгар курортного сезона на
полуострове почти нет отдыхающих, хотя глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что в
этом году в республике отдохнут около семи миллионов человек. "Июль,
разгар сезона, а туристов все нет и нет", – цитирует издание пользователя
Twitter Крымский проблеск.
Россияне быстро разоблачили очередные байки жителей
Незалежной. "Украинцы утверждают, что в Крыму якобы мало туристов, не
помог даже . А лично у меня есть несколько знакомых, кто поехал
отдыхать на полуостров именно через переправу", – отметил пользователь
Twitter Константин Симонов.
По словам комментатора, туристов на полуострове много, все
довольны. "Сидите молча и завидуйте, украинцы", – посоветовал
Симонов.
С момента открытия автомобильной части Крымского моста по
нему проехало более пяти миллионов автомобилей. Многие люди едут на полуостров
с туристическими целями. Власти региона уверены: после запуска железной дороги
турпоток продолжит расти.
Сейчас строители находятся на финишной прямой. Поезда
с пассажирами по планируется запустить в конце года. Продажи
билетов начнутся за несколько месяцев, в сентябре.