Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить беспокойных украинцев. В местных СМИ началась очередная информационная атака на Крымский мост: якобы переправа не помогла увеличить количество туристов на полуострове. В Сети обратили внимание на очередной украинский фейк и дали отпор провокаторам.

Переправа через Керченский пролив продолжает будоражить беспокойных украинцев. В местных СМИ началась очередная информационная атака на Крымский мост: якобы переправа не помогла увеличить количество туристов на полуострове. В Сети обратили внимание на очередной украинский фейк и дали отпор провокаторам.Украинцы напомнили, что Крыму обещали увеличениетуристического потока и снижение цен после открытия переправы через Керченскийпролив. "Однако Крымский мост почему-то не помог", – пишет изданиеreplyua.net.По словам журналистов, в разгар курортного сезона наполуострове почти нет отдыхающих, хотя глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что вэтом году в республике отдохнут около семи миллионов человек. "Июль,разгар сезона, а туристов все нет и нет", – цитирует издание пользователяTwitter Крымский проблеск.Россияне быстро разоблачили очередные байки жителейНезалежной. "Украинцы утверждают, что в Крыму якобы мало туристов, непомог даже . А лично у меня есть несколько знакомых, кто поехалотдыхать на полуостров именно через переправу", – отметил пользовательTwitter Константин Симонов.По словам комментатора, туристов на полуострове много, вседовольны. "Сидите молча и завидуйте, украинцы", – посоветовалСимонов.С момента открытия автомобильной части Крымского моста понему проехало более пяти миллионов автомобилей. Многие люди едут на полуостровс туристическими целями. Власти региона уверены: после запуска железной дорогитурпоток продолжит расти.Сейчас строители находятся на финишной прямой. Поездас пассажирами по планируется запустить в конце года. Продажибилетов начнутся за несколько месяцев, в сентябре.