София Ротару попала в неприятную историю. Известные артисты, возмущенные проделкой артистки, не стали молчать.

София Ротару попала в неприятную историю. Известные артисты, возмущенные проделкой артистки, не стали молчать.По словам музыкального критика Сергея Соседова, София Ротару всю жизнь прожила в Крыму, где считалась полновластной хозяйкой. Райский уголок артистка выбрала потому, что у нее были проблемы с легкими. "Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму: там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", – объяснил Соседов.Он убежден, что Софии Ротару открывались любые двери. Якобы она могла даже отменять выступления других артистов и ставить свои. Соседов рассказал вопиющий случай, как однажды легендарные артисты Алла Ларионова, Лидия Смирнова, Николай Крючков приезжали в Крым, чтобы дать творческий вечер. Но не тут-то было."Вдруг приезжают в Ялту и видят, что вместо их афиши висит Соня. А их творческую встречу отменили! Они были возмущены такой наглостью Ротару. Пришли всей делегацией к местным властям и задали вопрос: "Это что такое?" Конечно, после этой встречи Ротару турнули", – цитирует Сергея Соседова .Кстати, насчет юга. София Ротару в августе, говорят, выступит в Сочи на фестивале "Новая волна", где состоится премьера песни. Впрочем, Сергей Соседов крайне скептичен. "Думаю, что это будет очередная шлаковая песня. У Сони в последние годы появилось полно муторных песен, как "Океан любви". Я их не слушаю: они неинтересные. Это не песни, а ерунда. Неталантливо, немузыкально, нехитово – чушь собачья, как я люблю говорить. Но другого материала у нее нет", – заключил музыкальный эксперт.