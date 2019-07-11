Телеведущая обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram. Екатерина Стриженова рассказала, что от ее имени орудуют мошенники.

Телеведущаяобратилась к подписчикам на своей странице в Instagram. ЕкатеринаСтриженова рассказала, что от ее имени орудуют мошенники.Телезвезда призвала своих фолловеров не веритьсомнительным объявлениям в Сети. Екатерина Стриженова объяснила, что аферистыпредставляются агентами звезды, договариваются о будущей работе и предлагаютперевести деньги, предоставляя свою банковскую карту."Мы уже начали разбираться в этой истории, иочень надеюсь, что скоро выясним, для чего все это затеяно и в чьих интересах! Как только мы найдем подлеца – обязательно представим вашемувниманию!!!" – заверила Екатерина Стриженова. Подписчикив комментариях выразили благодарность ведущей, которая позаботилась обезопасности их финансов.Помимо и другие российские знаменитости периодическисталкиваются с подобной проблемой. На своих страницах в Instagram они публикуютинформацию о том, что преступники, прикрываясь их именами, обманывают людей. Вчастности, в такую неприятную историю не единожды попадал юморист и шоуменГарик Харламов.Отметим, частенько делится споклонниками фотографиями и видео личного характера, демонстрирующими семейнуюидиллию. Ранее телезвезда она показала кадры с прогулки по лесу, которуюсовершала в компании мужа Александра Стриженова и дочери.