Телеведущая
обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram. Екатерина
Стриженова рассказала, что от ее имени орудуют мошенники.
Телеведущая
обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram. Екатерина
Стриженова рассказала, что от ее имени орудуют мошенники.
Телезвезда призвала своих фолловеров не верить
сомнительным объявлениям в Сети. Екатерина Стриженова объяснила, что аферисты
представляются агентами звезды, договариваются о будущей работе и предлагают
перевести деньги, предоставляя свою банковскую карту.
"Мы уже начали разбираться в этой истории, и
очень надеюсь, что скоро выясним, для чего все это затеяно и в чьих интересах! Как только мы найдем подлеца – обязательно представим вашему
вниманию!!!" – заверила Екатерина Стриженова. Подписчики
в комментариях выразили благодарность ведущей, которая позаботилась о
безопасности их финансов.
Помимо и другие российские знаменитости периодически
сталкиваются с подобной проблемой. На своих страницах в Instagram они публикуют
информацию о том, что преступники, прикрываясь их именами, обманывают людей. В
частности, в такую неприятную историю не единожды попадал юморист и шоумен
Гарик Харламов.
Отметим, частенько делится с
поклонниками фотографиями и видео личного характера, демонстрирующими семейную
идиллию. Ранее телезвезда она показала кадры с прогулки по лесу, которую
совершала в компании мужа Александра Стриженова и дочери.