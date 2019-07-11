Во Франции умер попавший в аварию на мотоцикле бывший медбрат Венсан Ламбер. Он находился в коме с 2008 года. 42-летний мужчина скончался в больнице Реймса через 9 дней после отключения от аппарата искусственного поддержания жизни.

Во Франции умер попавший в аварию на мотоцикле бывший медбрат Венсан Ламбер. Он находился в коме с 2008 года. 42-летний мужчина скончался в больнице Реймса через 9 дней после отключения от аппарата искусственного поддержания жизни.Смерть Ламбера завершила самый длительный судебный процесс по вопросу жизни и смерти пациента в коме, сообщает ТАСС. В 2011 году специалисты пришли к выводу, что пострадавший в дорожной аварии пациент находится в минимальном сознании. Это исключает всякую надежду на улучшение его состояния, пояснили медики. Через два года супруга Венсана Рашель дала согласие на эвтаназию мужа. Но этому воспротивились родители ее супруга.Семья Ламбера разбилась на два лагеря после того, как 10 апреля 2013 года лечащий врач Венсана Эрик Каригер призвал уважать право пациента на достойный уход из жизни и отключить ему подачу питания и воды. Жена и племянник Франсуа выступили за эвтаназию. Отец, мать, сестра и сводный брат выступили резко против принудительного ухода из жизни своего родственника. Оба враждующих лагеря быстро обросли сторонниками.28 июня французский Минздрав успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Ламбера, поставив точку в споре. Суд утвердил решение о его отключении от аппаратов жизнеобеспечения. Родители Венсана Ламбера и их сторонники заявили, что подобный способ равносилен убийству.После решения суда медики заверили, что процесс эвтаназии пациента был проведен максимально мягко: отключение от аппарата искусственного дыхания и от питания сопровождалось введением седативных препаратов для погружения Венсана во все более глубокий сон. Закон об эвтаназии смертельно больных пациентов во Франции подтвержден в 2016 году.