Ранним утром в четверг жители Мильково увидели на улице медведицу с двумя отпрысками. Звери направились в сторону многоквартирных домов и детского садика, а затем скрылись из виду. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Ранним утром в четверг жители Мильково увидели на улице медведицу с двумя отпрысками."Какой ужас, это что такое творится!" — в сердцах прокомментировал голос, принадлежавший женщине в легковом автомобиле, снявшей на камеру медведей.Звери направились в сторону многоквартирных домов и детского сада, а затем скрылись из виду.Директор краевой службы охраны животных Виктор Фуряев прокомментировал инцидент ИА "Камчатка", рассказав, что охотоведы уже обыскали территорию населенного пункта и не нашли заблудившихся животных. По его словам, сейчас у медведей меняется режим питания, они мигрируют к речке, иногда по ошибке забредая к людям. Экстренные службы об этом знают и готовы оперативно отреагировать на возможные происшествия.