Пианистка отдыхает в Сочи. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками снимками из отпуска на своей странице в Instagram.

Пианисткаотдыхает в Сочи. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонникамиснимками из отпуска на своей странице в Instagram."Не была в Сочи с 1994года – очень скучала. Все-таки Черное море восхитительно, природа – волшебная",– подписала кадры артистка. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская позирует влесу, на фоне южного пейзажа.Пользователи соцсетипришли в восторг от того, как выглядит возлюбленная певца Прохора Шаляпина. Ониоставили море комментариев и пожелали пианистке прекрасного отдыха. "Виталина!Вы нимфа!", "Прямо как русалочка на камне! Очень мило!", "Виталина,вы такая нежная, хрупкая девушка. Хочется пожелать Вам только счастья!!!","Виталина, вы сама волшебная", – высказались фолловеры ВиталиныЦымбалюк-Романовской.Отметим, в последнеевремя поклонники пианистки заподозрили, что у них не все гладко в отношениях сШаляпиным. Ранее артист уехал в большое турне без своей возлюбленной. Фотоотчетиз США и Франции Прохор публиковал на своей странице в Instagram.Кроме того, как писали"Дни.ру", ранее между Прохором Шаляпиным и произошла еще одна размолвка. Пианистка непустила избранника на день рождения к его бывшей пассии, модели АннеКалашниковой. На вопросы подписчиков об их отношениях в певцом пианисткапредпочитает отмалчиваться. Теперь решила уделить время себе, развеявшись от столичной суеты на курорте.