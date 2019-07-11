Пианистка
отдыхает в Сочи. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками
снимками из отпуска на своей странице в Instagram.
Пианистка
отдыхает в Сочи. Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась с поклонниками
снимками из отпуска на своей странице в Instagram.
"Не была в Сочи с 1994
года – очень скучала. Все-таки Черное море восхитительно, природа – волшебная",
– подписала кадры артистка. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская позирует в
лесу, на фоне южного пейзажа.
Пользователи соцсети
пришли в восторг от того, как выглядит возлюбленная певца Прохора Шаляпина. Они
оставили море комментариев и пожелали пианистке прекрасного отдыха. "Виталина!
Вы нимфа!", "Прямо как русалочка на камне! Очень мило!", "Виталина,
вы такая нежная, хрупкая девушка. Хочется пожелать Вам только счастья!!!",
"Виталина, вы сама волшебная", – высказались фолловеры Виталины
Цымбалюк-Романовской.
Отметим, в последнее
время поклонники пианистки заподозрили, что у них не все гладко в отношениях с
Шаляпиным. Ранее артист уехал в большое турне без своей возлюбленной. Фотоотчет
из США и Франции Прохор публиковал на своей странице в Instagram.
Кроме того, как писали
"Дни.ру", ранее между Прохором Шаляпиным и произошла еще одна размолвка. Пианистка не
пустила избранника на день рождения к его бывшей пассии, модели Анне
Калашниковой. На вопросы подписчиков об их отношениях в певцом пианистка
предпочитает отмалчиваться. Теперь решила уделить время себе, развеявшись от столичной суеты на курорте.