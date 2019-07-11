Известный спортивный
комментатор Василий Уткин раскритиковал футболиста из-за конфликта игрока с
Локомотивом. Он считает, что Дмитрий Тарасов ведет себя не по-мужски.
Известный спортивный
комментатор Василий Уткин раскритиковал футболиста из-за конфликта игрока с
"Локомотивом". Он считает, что Дмитрий Тарасов ведет себя не по-мужски.
Журналист разнес спортсмена в своем Telegram-канале. "Читаю высказывания Тарасова и снова удивляюсь. Не разрешают
восстанавливаться с дублем, не оплатили операцию, не продлили, не позвали…", -
высказался Уткин.
По его словам, наверняка, клуб "Локомотив" не во всем прав, "но кое в чем
наверняка. Комментатор напомнил, что Дмитрий Тарасов – довольно богатый
мужчина, и к тому же, собирается играть дальше. "Заплати за операцию.
Несправедливо?.. Не с кем тренироваться? Да если б и было с кем — найми
тренера, это в твоих интересах", – цитирует журналиста .
При этом он добавил, что большие спортсмены вообще сами платят тренерам,
чтобы стать лучше. "Вместо этого взрослый парень ноет и бьет на
жалость. Похоже, я догадался, кто в паре Тарасов — Бузова был настоящим
мужчиной. Очевидно же — тот, кто сделал себя сам. Ничего, кстати, при этом
не умея толком", – добил Уткин.
Ранее столичный "Локомотив" не стал подписывать
новое соглашение с , который выступал за него с 2010 года.
Позднее футболист заявил, что клуб решил не оплачивать операцию на ноге, запретив
восстанавливаться в составе дублирующего состава команды.