Известный спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал футболиста из-за конфликта игрока с Локомотивом. Он считает, что Дмитрий Тарасов ведет себя не по-мужски.

Известный спортивныйкомментатор Василий Уткин раскритиковал футболиста из-за конфликта игрока с"Локомотивом". Он считает, что Дмитрий Тарасов ведет себя не по-мужски.Журналист разнес спортсмена в своем Telegram-канале. "Читаю высказывания Тарасова и снова удивляюсь. Не разрешаютвосстанавливаться с дублем, не оплатили операцию, не продлили, не позвали…", -высказался Уткин.По его словам, наверняка, клуб "Локомотив" не во всем прав, "но кое в чемнаверняка. Комментатор напомнил, что Дмитрий Тарасов – довольно богатыймужчина, и к тому же, собирается играть дальше. "Заплати за операцию.Несправедливо?.. Не с кем тренироваться? Да если б и было с кем — наймитренера, это в твоих интересах", – цитирует журналиста .При этом он добавил, что большие спортсмены вообще сами платят тренерам,чтобы стать лучше. "Вместо этого взрослый парень ноет и бьет нажалость. Похоже, я догадался, кто в паре Тарасов — Бузова был настоящиммужчиной. Очевидно же — тот, кто сделал себя сам. Ничего, кстати, при этомне умея толком", – добил Уткин.Ранее столичный "Локомотив" не стал подписыватьновое соглашение с , который выступал за него с 2010 года.Позднее футболист заявил, что клуб решил не оплачивать операцию на ноге, запретиввосстанавливаться в составе дублирующего состава команды.