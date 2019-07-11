Бари Алибасова требую привлечь к уголовной ответственности. В партии Коммунисты России решили, что отравление продюсера было инсценировкой, на которой манипулятор заработал миллионы.

Бари Алибасова требую привлечь к уголовной ответственности.В партии "Коммунисты России" решили, что отравление продюсера былоинсценировкой, на которой "манипулятор" заработал миллионы.Бари Алибасов оскорбил чувства миллионов россиян, которыепереживали за его здоровье, поверив в "отравление". Партия "КоммунистыРоссии" требует привлечь продюсера к ответственности за инсценировку, заявилглава исполкома ЦК Сергей Малинкович."На деле же это была фальсификация и циничный пиар, какстало ясно из заявлений его помощника. Предьявлены скриншоты, это жульничество!Не исключаю, что цель акции Алибасова состояла в том, чтобы россияне присылалиему деньги на лечение. Возможно, были присланы миллионы, надо проверять!",– цитирует Малинковича пресс-служба партии.Коммунисты считают, что в отношении должнобыть возбуждено дело по факту мошенничества. В партии считают, что движимыйкорыстью продюсер ввел миллионы людей в заблуждение – и он, вместе со своимиподручными, ответит за свои дела. Коммунисты готовят соответствующее заявлениев Следственный Комитет России, сказано в пресс-релизе партии, поступившем в "Дни.Ру".Днем ранее в программе "На самом деле"обнародовали личную переписку, в которой приближенные обсуждаютдетали грандиозного обмана. Происходило это за месяц до того, как поступилисообщения об "отравлении" продюсера. Помощник Алибасова Сергей Моцарь и его лечащий врач раздумывали,какой диагноз больше подойдет для подобной мистификации.