Бари Алибасова требую привлечь к уголовной ответственности.
В партии Коммунисты России решили, что отравление продюсера было
инсценировкой, на которой манипулятор заработал миллионы.
Бари Алибасова требую привлечь к уголовной ответственности.
В партии "Коммунисты России" решили, что отравление продюсера было
инсценировкой, на которой "манипулятор" заработал миллионы.
Бари Алибасов оскорбил чувства миллионов россиян, которые
переживали за его здоровье, поверив в "отравление". Партия "Коммунисты
России" требует привлечь продюсера к ответственности за инсценировку, заявил
глава исполкома ЦК Сергей Малинкович.
"На деле же это была фальсификация и циничный пиар, как
стало ясно из заявлений его помощника. Предьявлены скриншоты, это жульничество!
Не исключаю, что цель акции Алибасова состояла в том, чтобы россияне присылали
ему деньги на лечение. Возможно, были присланы миллионы, надо проверять!",
– цитирует Малинковича пресс-служба партии.
Коммунисты считают, что в отношении должно
быть возбуждено дело по факту мошенничества. В партии считают, что движимый
корыстью продюсер ввел миллионы людей в заблуждение – и он, вместе со своими
подручными, ответит за свои дела. Коммунисты готовят соответствующее заявление
в Следственный Комитет России, сказано в пресс-релизе партии, поступившем в "Дни.Ру".
Днем ранее в программе "На самом деле"
обнародовали личную переписку, в которой приближенные обсуждают
детали грандиозного обмана. Происходило это за месяц до того, как поступили
сообщения об "отравлении" продюсера. Помощник Алибасова Сергей Моцарь и его лечащий врач раздумывали,
какой диагноз больше подойдет для подобной мистификации.