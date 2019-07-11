На Кубке африканских наций по футболу, который в эти дни проходит в Египте, стал известен первый полуфиналист турнира. Сборная Сенегала в четвертьфинальном матче оказалась сильнее команды Бенина со счетом 1:0 и прошла в следующую стадию плей-офф.

На Кубке африканских наций по футболу, который в эти дни проходит в Египте, стал известен первый полуфиналист турнира. Сборная Сенегала в четвертьфинальном матче оказалась сильнее команды Бенина со счетом 1:0 и прошла в следующую стадию плей-офф.Единственный гол в составе победителей забил Идрисса Гуйе. Произошло это во втором тайме на 69-й минуте. А на 82-й минуте судья удалил с поля футболиста сборной Бенина Оливье Вердона.В полуфинале Кубка Африки-2019 сенегальцы встретятся с победителем пары Мадагаскар – Тунис. Они проведут свой матч 11 июля.