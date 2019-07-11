Ольга Бузова приняла участие в съемках нового сезона Форт Баярд. Не обошлось без травмы.

Ольга Бузова приняла участие в съемках нового сезона "Форт Баярд". Не обошлось без травмы.В своем аккаунте в Instagram в Stories Ольга Бузова опубликовала несколько видео, посвященных съемкам развлекательного шоу "Форт Баярд". Поющая ведущая продемонстрировала форму, в которой будет участвовать в соревновании, других членов своей команды, а также и сам форт. Ольга призналась, что с детства любила эту передачу и попросила поклонников держать за нее кулачки. Разумеется, во время съемки смартфоны попросили выключить.Не обошлось без травмы. Ольга Бузова показала свою опухшую ногу и пожаловалась на боль. "Поняла, что не могу ходить", – призналась звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Поющая ведущая пожаловалась на сильное растяжение и сообщила, что "все тело в синяках".Отметим, что новым ведущим шоу "Форт Баярд" стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.Съемки обновленной версии передачи проходят во Франции. В телеигре участвуют десять команд по пять человек в каждой. За сокровища борются такие знаменитости, как телеведущая Виктория Боня, актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова, артист Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и другие.Материал дополняется