О профилактических рейдах, проводимых полицейскими в целях защиты населения от дистанционного мошенничества, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Островок спокойствия в Подмосковье естьНаукоград Дубна - город особенный. Здесь, по данным статистики, один из самых низких в Подмосковье уровень преступности. Интеллигентные и законопослушные жители не склонны творить зло. А вот жертвами дистанционного мошенничества могут стать запросто. Чтобы этого не произошло, местные полицейские проводят профилактические рейды.Я не был кабинетным руководителемГенерал-полковник милиции в отставке Сергей Щадрин - свой для сыщиков, боевых офицеров и руководителей ведомства. Он не только профессионал своего дела, но и надёжный друг, всегда готовый прийти на выручку. Накануне 70-летнего юбилея легендарного ветерана наш корреспондент побывал у него в гостях.Всё начиналось с рок-н-роллаЗвезда русского шансона Евгений Григорьев, более известный под творческим псевдонимом Жека, рассказал газете «Щит и меч» о таинстве рождения душевной композиции, кому он обязан популярностью и почему до сих пор предпочитает слушать «винил».Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 26, а также на интернет-странице издания.