Продолжающиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между Россией и Белоруссией по дальнейшей интеграции к результату пока не привели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко явно не согласен с условиями, которые выдвигает Кремль. Известный своей хитростью и политической изворотливостью Батька ведет собственную игру, уверены эксперты.

Продолжающиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между Россией и Белоруссией по дальнейшей интеграции к результату пока не привели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко явно не согласен с условиями, которые выдвигает Кремль. Известный своей хитростью и политической изворотливостью Батька ведет собственную игру, уверены эксперты.Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит, ноМосква планирует лишить соседнюю республику реального суверенитета. С такойточкой зрения выступил директор по исследованиям аналитического центра EASTАндрей Елисеев.По его словам, у Лукашенко и Путина кардинальнопротивоположные взгляды на интеграцию. В Москве предлагают Минску сначалаподписать важные документы по интеграции, и только после этого обсуждать важныедля соседней республики вопросы: цены на энергоносители, выделение кредитов,компенсацию налогового маневра.Но Батька ведет свою игру и пытается склонить Путина квыгодным для себя условиям, отмечает Елисеев в интервью изданию"Белорусская правда". " стремится благоприятно для себярешить нефтегазовые и кредитные вопросы, а потом затянуть интеграционнуюриторику", – пояснил аналитик.Белорусский лидер, полагает Елисеев, ведет себя "всоветском стиле", либо замалчивая, либо отрицая проблемы. Экспертнапомнил, что в апрельском послании парламенту и народу президент республикипочти не упоминал Россию. А между тем отношения с Москвой являются самойактуальной проблемой для Минска, подчеркнул политолог.Последнее время Лукашенко периодически выступает с критикойв адрес России. То белорусский лидер винит соседа в экономическом давлении, тоуказывает на недостаточные темпы интеграции в рамках Союзного государства. Вовремя недавней встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием РапотойЛукашенко пожаловался на Москву, которая, по его словам, обещает решитьдвусторонние проблемы, но дело не движется с мертвой точки.Определенные ожидания эксперты связывают с предстоящейвстречей лидеров двух стран на Валааме. Она состоится 17-18 июля. В посещениисвятых мест "нет никакой конспирологии и тайн", заверил .