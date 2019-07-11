Продолжающиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между Россией и Белоруссией по дальнейшей интеграции к результату пока не привели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко явно не согласен с условиями, которые выдвигает Кремль. Известный своей хитростью и политической изворотливостью Батька ведет собственную игру, уверены эксперты.
Продолжающиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между Россией и Белоруссией по дальнейшей интеграции к результату пока не привели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко явно не согласен с условиями, которые выдвигает Кремль. Известный своей хитростью и политической изворотливостью Батька ведет собственную игру, уверены эксперты.
Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит, но
Москва планирует лишить соседнюю республику реального суверенитета. С такой
точкой зрения выступил директор по исследованиям аналитического центра EAST
Андрей Елисеев.
По его словам, у Лукашенко и Путина кардинально
противоположные взгляды на интеграцию. В Москве предлагают Минску сначала
подписать важные документы по интеграции, и только после этого обсуждать важные
для соседней республики вопросы: цены на энергоносители, выделение кредитов,
компенсацию налогового маневра.
Но Батька ведет свою игру и пытается склонить Путина к
выгодным для себя условиям, отмечает Елисеев в интервью изданию
"Белорусская правда". " стремится благоприятно для себя
решить нефтегазовые и кредитные вопросы, а потом затянуть интеграционную
риторику", – пояснил аналитик.
Белорусский лидер, полагает Елисеев, ведет себя "в
советском стиле", либо замалчивая, либо отрицая проблемы. Эксперт
напомнил, что в апрельском послании парламенту и народу президент республики
почти не упоминал Россию. А между тем отношения с Москвой являются самой
актуальной проблемой для Минска, подчеркнул политолог.
Последнее время Лукашенко периодически выступает с критикой
в адрес России. То белорусский лидер винит соседа в экономическом давлении, то
указывает на недостаточные темпы интеграции в рамках Союзного государства. Во
время недавней встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой
Лукашенко пожаловался на Москву, которая, по его словам, обещает решить
двусторонние проблемы, но дело не движется с мертвой точки.
Определенные ожидания эксперты связывают с предстоящей
встречей лидеров двух стран на Валааме. Она состоится 17-18 июля. В посещении
святых мест "нет никакой конспирологии и тайн", заверил .