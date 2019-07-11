Героин и метилэфедрон изъяты оперативниками в Ковровском и Александровском районах.

В конце июня текущего года сотрудники МО МВД России «Ковровский» при проведении оперативных мероприятий задержали 31-летнего местного жителя.При досмотре автомобиля, на котором передвигался задержанный, а также в ходе личного досмотра полицейские изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.Результатами проведенного впоследствии исследования подтверждено, что в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой более 14 граммов.В ходе обыска по месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли упаковочные материалы и перчатки.При аналогичных обстоятельствах в начале июля на территории Александровского района в момент организации «тайников-закладок» были задержаны 34-х и 39-летний жители поселка Балакирево. На месте задержания, а так же в других точках города сотрудники полиции изъяли 9 свертков с героином, общей массой почти 10 граммов.Оперативники установили, что изъятые в двух районах наркотические средства предназначались для сбыта на территории Вязниковского, Камешковского, Ковровского и Александровского районов.В настоящее время сотрудники ОНК МО МВД России «Ковровский» и ОМВД России по Александровскому району во взаимодействии с коллегами из УНК регионального Управления МВД устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч.1 ст.30, п «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств в крупном размере).Фигуранты заключены под стражу.