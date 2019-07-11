На встрече с президентом России студентка Уральского федерального института потеряла сознание. По мнению эксперта, причиной плохого самочувствия девушки мог стать сильный стресс.

На встрече с президентом России студентка Уральского федерального института потеряла сознание. По мнению эксперта, причиной плохого самочувствия девушки мог стать сильный стресс.Практикующий психолог Ольга Драгая считает, что с девушкой случился "неврогенный обморок". Причиной потери сознания мог стать сильный стресс, который привел к резкому снижению артериального давления или частоты пульса."Видимо, девушка долго ехала, долго ждала этой встречи, переволновалась, и, наверное, она не знала каких-то особенностей своего организма", – отметила лайф-коуч в беседе с корреспондентом "Дни.ру". Специалист предположила, что студентка страдает от патологии сердечно-сосудистой системы.Материал дополняется.