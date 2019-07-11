В ходе личного досмотра у водителя и его пассажира были обнаружены свертки с наркотическим средством – героином...

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на шоссе Энтузиастов остановили автомобиль марки «Хенде Солярис». В ходе личного досмотра у водителя, 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья, и его 27-летнего пассажира были обнаружены свертки с веществом неизвестного происхождения. Кроме этого в автомобиле был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 1 килограмма.Установлено, что изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Восточного округа столицы путем закладок.По данному факту СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73