Злоумышленник решил поджечь автомобиль сожительницы, после того как она разорвала с ним отношения...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 32-летнего подозреваемого в поджоге автомашины.В службу «02» обратилась женщина с сообщением о возгорании ее автомобиля марки BMW стоимостью свыше 1 млн рублей.Прибывшими на место происшествия службами пожар был ликвидирован. Сотрудники полиции установили, что возгорание произошло по причине преднамеренного поджога.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого на Саянской улице. Им оказался 32-летний москвич.Установлено, что мужчина ранее являлся сожителем потерпевшей, а вышеуказанный автомобиль он преподнес женщине в качестве подарка. После того, как обладательница автомобиля разорвала отношения с мужчиной, он решил поджечь транспортное средство.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73