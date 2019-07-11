Дмитрий Шепелев объявил об отъезде. Популярный телеведущий обратился к общественности, откровенно рассказав о своем сыне Платоне, которого ему подарила Жанна Фриске.

Дмитрий Шепелев объявил об отъезде. Популярный телеведущий обратился к общественности, откровенно рассказав о своем сыне Платоне, которого ему подарила Жанна Фриске.Лишь на днях Дмитрий Шепелев с сыном Платоном и, предположительно, новой возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой отдыхали в Италии, как популярный ведущий объявил о готовности к новому путешествию. Шоумен откровенно рассказал о том, как ему удается благополучно совершать перелеты с маленьким ребенком. Отметим, что Платону весной исполнилось шесть лет.Секрет успеха Дмитрия Шепелева довольно прост и умещается всего в пять пунктов. В частности, телеведущий не дает Платону молока ни до, ни во время полета, но всегда держит наготове пакет. Еще у сына Шепелева и Фриске с собой рюкзак, который тот носит сам. "В нем новая книга, наклейки, раскраска и любимая игрушка, которую, в случае Платона, он бережно пристегивает ремнями безопасности в полете. Благодаря этому рюкзаку 3-4 часа полета проходят незаметно", – отметил Дмитрий Шепелев.Четвертый пункт порядком шокировал подписчиков Instagram-аккаунта телеведущего. Несмотря на то, что тот ратует за ограничение времени использования детьми гаджетов, то в случае перелета, по мнению, Дмитрия, можно сделать исключение. "В нашем случае – это один длинный мультфильм", – подчеркнул шоумен.Ну и в пятом пункте Дмитрий Шепелев указал важное значение собственного морального состояния. "Даже если очередь на регистрацию кажется бесконечной, даже если вам хочется "убить" грузчика, даже если понос и одновременно рвота – спокойствие, только спокойствие", – призвал Дмитрий Шепелев. В завершение телеведущий поинтересовался, какие правила полетов у его подписчиков.