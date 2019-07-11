Известная американская актриса и певица, наиболее известная по фильму Ханна Монтана, Майли Сайрус летела из США в Великобританию. Старшая сестра артистки Брэнди поведали об ужасающей положении, в которой они оказались.

Известная американская актриса и певица, наиболее известная по фильму "Ханна Монтана", Майли Сайрус летела из США в Великобританию. Старшая сестра артистки Брэнди поведали об ужасающей положении, в которой они оказались.Во время полета Майли, ее старшей сестры и матери самолет попал в экстренную ситуацию. Воздушное судно никак не могло приземлится. Оно дважды заходило на аварийную посадку.Это было связано с тем, что на пути оказался другой лайнер. Пилотам чудом удалось избежать столкновения.Самолет в течение нескольких минут кружил в небе, после чего снова начал снижаться. Но ситуация повторилась, к счастью, и во второй раз лайнеры разлетелись, не задев друг друга. Воздушное судно приземлилось лишь с третьей попытки.Брэнди уверяет, что младшая сестра забралась к ней на колени, мама держала ее за руку. Первое время никто не говорил им, что происходит. Но после того, как опасная ситуация миновала, пассажирам, наконец, сообщили, что стряслось. Тогда мама девушек заплакала, а у остальных пассажиров началась паника."Я тряслась от страха, но пыталась сохранять спокойствие, ведь кто-то должен был", – с ужасом вспоминает Брэнди.Отметим, Майли со своей семьей летела выступать на музыкальном фестивале Glastonbury. На удивление, после пережитого шока, исполнительнице удалось взять себя в руки и с блеском выступить на концерте.