Петр Порошенко приехал в Закарпатье, чтобы агитировать за свою партию Европейская солидарность к выборам в Верховную Раду. Но местные жители бывшего главу государства встретили криками.

Не у дел снова оказался бывший президент Украины. Петр Порошенко приехал в Закарпатье, чтобы агитировать за свою партию "Европейская солидарность" к выборам в Верховную раду. Но местные жители бывшего главу государства встретили криками.Из толпы летели слова "ганьба", то есть позор. Кто-то называл гостя "вором", а некоторые пытались схватить Порошенко за пиджак. Спасла его только охрана, передает "Россия 24".Ранее похожий прием бывшему президенту оказали в городе Хмельницком. Тогда чиновник в ярости пообещал, что все недовольные еще "получат" в следующий раз.