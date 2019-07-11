Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в город Свалява в Закарпатской области на западе Украины для проведения митинга в поддержку своей партии Европейская солидарность. С мероприятия политика с позором прогнали.

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в город Свалява в Закарпатской области на западе Украины для проведения митинга в поддержку своей партии "Европейская солидарность". С мероприятия политика с позором прогнали.На предвыборную встречу с избирателями пришли не только сторонники Петра Порошенко, но и его политические оппоненты. Более того, их, судя по всему, оказалось даже больше.В итоге жители Свалявы перекрыли бывшему президенту Украины дорогу до сцены и освистали его. Ему кричали: "Ганьба (Позор – Прим. ред.)", – а также припоминали нечистоплотность в финансовых отношениях."Обокрал армию, всех обокрал!", – кричала возмущенная толпа. От расправы со стороны возмущенных украинцев Петра Порошенко спасли охранники, передает .Однако скрыть сам факт произошедшего позорного инцидента у политика попросту не было возможности.Отметим, это не первый раз, когда бывшему президенту Украины приходится сталкиваться с агрессивной реакцией на своей появление со стороны простых украинцев. В частности, криками "Позор" его встречали в рамках все того же предвыборного тура в городе Хмельницкий.Тогда политик пригрозил своим оппонентам расправой. Он заявил, что тот, кто будет также открыто демонстрировать свое отношение к нему, "по морде получит". "Потому что добро должно быть с кулаками", – объяснил .О том, что это не пустые угрозы, говорит президентское прошлое политика. Еще будучи главой государства он вступал в открытые конфликты с недовольными избирателями. Однажды выбил телефон из рук украинца, с головы женщины сорвал шапку, а мужчину ущипнул за нос.