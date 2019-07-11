Личная жизнь звезд неизменно сопровождается скандальными выходками, громкими разоблачениями и неожиданными признаниями. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июля 2019 года.

Личная жизнь звезд неизменно сопровождается скандальными выходками, громкими разоблачениями и неожиданными признаниями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июля 2019 года.Популярная исполнительница разместила в личном микроблоге откровенный пост. Полина Гагарина высказала о процедурах, к которым обращаются женщины, чтобы сохранить красоту."У нас девушки после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и более радикальным процедурам, меняясь при этом до неузнаваемости. Филлеры, ботокс и другие препараты оставляют непоправимый след на их лицах, вызывают зависимость, а потом опять новые комплексы", – поделилась мнением артистка.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июля 2019 года, читайте в и специальных .