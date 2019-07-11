Визит Владимира Зеленского в Чернобыль обставили пафосно.
Президент Украины после прогулки пригласил всех желающих посетить зону
отчуждения.
Визит Владимира Зеленского в Чернобыль обставили пафосно.
Президент Украины после прогулки пригласил всех желающих посетить зону
отчуждения.
Владимир Зеленский почему-то уверен, что Чернобыльская зона
отчуждения станет "одной из точек роста новой Украины". Президент
Незалежной объявил, что снял все запреты и теперь здесь можно гулять свободно.
На кадрах видео, опубликованного на YouTube-канале
"Зе!Президент", украинский лидер возлагает цветы к
Стене памяти мемориального комплекса "Героям Чернобыля". Сам Владимир
Зеленсмкий не упустил возможности и прогулялся по зоне отчуждения: он уверен, что теперь, когда завершено строительство нового саркофага, это безопасно.