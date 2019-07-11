Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко оценил идею советника президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от партии Слуга народа Никиты Потураева о переименовании русского языка и России. Он назвал причину, по которой этот вопрос вновь оказался актуальным.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко оценил идею советника президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Никиты Потураева о переименовании русского языка и России. Он назвал причину, по которой этот вопрос вновь оказался актуальным.Мысль о том, чтобы как-то переименовать своего восточного соседа, витала в украинском воздухе уже давно, напоминают эксперты. "Эти идеи родились лет 20 назад, просто они снова вышли в информационное пространство. Потом они забываются и через какое-то время вновь выходят на авансцену", – рассказал Ростислав Ищенко.Он объяснил причину, по которой инициатива оказалась актуальной именно в этот момент. "Сейчас – выборы, народ фонтанирует идеями, а Зеленскому нужно лавировать между русофобами и русофилами", – цитирует эксперта. Бывший шоумен является не только главой государства, но и лицом партии "Слуга народа", что ставит его в крайне непростое положение. Ради успеха своей политической силы он должен найти способ, чтобы если не привлечь, то хотя бы не оттолкнуть ни одну из сторон.При этом озвученная человеком из команды Владимира Зеленского мысль действительно не нова. Дискуссии по этому вопросу ведутся вот уже четверть века и так ни к чему не привели."Лет 25 назад украинские филологи говорили, что украинский язык – русский, а русский – российский. Не все с этим согласны, есть и противоположные мнения. Свободные граждане свободной страны. Что хотят, то и воротят", – подчеркнул Ростислав Ищенко.Напомним, советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV рассказал о серьезных отличиях между "русским "русским" и "украинским "русским". Поэтому, уверен он, его необходимо переименовать в российский. Свою позицию он аргументировал тем, что обладает филологическим образованием.Примечательно, что саму Россию Никита Потураев также предлагает переименовать в Московию. "Московия вообще отлично, такое старое красивое слово, с каких-то манускриптов и старинных карт.Экономическое и цивилизационное же развитие Украины в сторону дна подразумевает и возврат с старым названиям", – в ответ на эту инициативу заметил автор Telegram-канала "Темы. Главное".